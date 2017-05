Caso Consip, Renzi: chi su intercettazioni ha violato legge deve pagare

Matteo Renzi interviene sul tema intercettazioni.

"Sulle intercettazioni: il PD non chiede di cambiare la legge ma chiede che tutti rispettino la legge che già c'è. Legge che vale per chiunque: inquirenti, giornalisti, politici. Nella vicenda Consip di queste ore noi siamo dalla parte della legalità: abbiamo rispettato la legge, noi. Noi non abbiamo fabbricato prove false, noi. Noi non abbiamo pubblicato arbitrariamente atti di procedimenti penali, noi. Noi non abbiamo inventato ad arte un coinvolgimento dei servizi segreti, noi. Noi non vogliamo mettere il bavaglio agli articoli di giornale: ci basta che siano rispettati gli articoli del codice penale" chiarisce su Facebook Matteo Renzi.



"E adesso che si è consumato questo magnifico show mediatico, diversivo per vendere qualche copia in più di un libro, confermo la mia posizione degli ultimi quattro mesi. - continua Renzi - Non permetteremo che su questa indagine cali il sipario o il silenzio. Andremo fino in fondo. Vogliamo la verità. Il dibattito sulle intercettazioni è il dito, noi non perdiamo di vista la luna: chi ha violato la legge deve pagare".