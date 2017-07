Orfini (PD): a Roma mafia c'è ed usa corruzione come grimaldello

Matteo Orfini, presidente del PD, commenta la sentenza del processo su Mafia Capitale chiarendo: "A Roma la mafia c'è ed ha dilagato usando la corruzione come grimaldello".

"Possiamo reagire in tanti modi alla sentenza di ieri. Ma il più sbagliato è quello forse più diffuso in queste ore: sostenere che si dovrebbe chiedere scusa a Roma perché Roma non è una città mafiosa" scrive Matteo Orfini, presidente del PD, sulla rivista Left Wing, a commento del fatto che i giudici hanno fatto decadere le accuse di associazione mafiosa nel processo, appunto, su Mafia Capitale.

Orfini infatti dichiara che "a Roma la mafia c'è. Ed è forte e radicata. - aggiungendo - A Roma la mafia c'è e ha dilagato usando la corruzione come grimaldello. Oggi Roma è gestita da più clan che hanno evidentemente trovato un equilibrio tra di loro e si sono spartiti la città".



Di fronte a quello che oggi è diventata Roma bisogna reagire e combattere, non affidarsi a tesi di comodo. - conclude Orfini - Roma non è stata umiliata da chi indaga. Roma è stata umiliata da chi l'ha soggiogata. E da chi non ha saputo impedirlo. Invertire l'ordine delle responsabilità significa continuare a tenere gli occhi chiusi".