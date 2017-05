Matteo Messina Denaro: l'inchiesta FuoriTg sul bottino del boss

Inchiesta su Matteo Messina Denaro, in onda a FuoriTg venerdì 5 maggio su Rai3.

"Domani venerdì 5 maggio alle 13.40 puntata speciale di FuoriTg, con un'inchiesta dell'inviato Fabrizio Feo sugli affari del boss superlatitante Matteo Messina Denaro, esponente di spicco della mafia trapanese, protetto da una rete di complicità e connivenze imprenditoriali e malavitose che da anni è oggetto delle attenzioni della magistratura" riferisce in una nota la Rai.



"FuoriTg prova a fare i conti in tasca al padrino ricostruendo storie di investimenti, prestanome e beni sequestrati: il promemoria per una battaglia che si deve continuare a combattere. FuoriTg è lo spazio di approfondimento del Tg3 condotto da Maria Rosaria De Medici e curato da Mariella Venditti" prosegue infine la tv di Stato.