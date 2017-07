Vaccini: M5S condanni violenze. Identificare aggressori, dice Mauri (PD)

Matteo Mauri del Pd sull'aggressione di alcuni deputati dopo l'approvazione del decreto vaccini.

"L'aggressione violenta ai tre deputati del PD Elisa Mariano, Ludovico Vico e Salvatore Capone, da parte dei manifestanti invasati 'No-Vax' è un fatto gravissimo", sostiene Matteo Mauri, vicecapogruppo vicario del PD alla Camera.

"Se non fosse intervenuta la polizia - continua - le conseguenze avrebbero potuto essere ben più serie. Gesti di questo tipo dimostrano ancora una volta il clima di pericolosa intolleranza alimentato da troppi da ormai troppo tempo. Chi la sottovaluta non capisce la gravità della situazione".



"Le forze politiche e sociali che non la denunciano con forza sono irresponsabili conniventi. - aggiunge quindi l'esponente dem - Chi la alimenta per trarne qualche beneficio è da considerarsi un delinquente, fuori e dentro le Aule delle Istituzioni. Aspettiamo perciò con impazienza le dichiarazioni di condanna da parte del M5S. La delegittimazione della democrazia passa anche dalla demonizzazione dei suoi eletti. È sempre stato così. Spero che la polizia identifichi gli aggressori anche perché sarebbe interessante capire le loro 'biografie'. Potremmo avere delle sorprese".