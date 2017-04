Matteo Markus Bok: oltre a nuovo singolo "Just one lie" fa un "Miracle"

Il nuovo singolo 'Just one lie' del giovane cantautore italo-tedesco Matteo Markus Bok, finalista di The Voice Kids Germany 2016, uscirà in tutto il mondo a partire dal 12 maggio in Germania, ed a fine maggio in Italia. Il brano sarà accompagnato dal videoclip in uscita in contemporanea e che verrà presentato lo stesso giorno con uno show all'Arena di Colonia. Inoltre, il nuovo singolo di Matteo Markus Bok ha anche un B-side dal titolo 'Miracle', scritto dagli autori americani Mike 'G' Guerriero ed e Arty Skye.



Il 1 maggio Matteo Markus Bok sarà invece tra i protagonisti del Bildrenntag 2017 in Gelsenkirchen (Germania), mentre in questi giorni si è esibito con la versione unplugged di "È diventata primavera" nella semifinale di Italia's Got Talent.