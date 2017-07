Il "Miracle" di Matteo Markus Bok avverà i primi di agosto, con un video

Sarà pubblicato i primi di agosto il video di 'Miracle', ultimo brano di Matteo Markus Bok che sta lavorando al nuovo album, che uscirà a marzo 2018.

A distanza di 2 mesi dal successo ottenuto con il primo brano 'Just one lie', uscirà i primi di agosto su Youtube il video di 'Miracle' del giovane cantautore italo-tedesco Matteo Markus Bok, divenuto famoso anche qui in Italia dopo aver partecipato a The Voice Kids Germany 2016 e successivamente a Italia's Got Talent 2017.

Il brano 'Miracle' è una ballata scritta dagli autori americani Mike 'G' Guerriero e Arty Skye (già al lavoro con Will Smith, Pink, Santana, Madonna e Alicia Keys). La regia del video è stata affidata invece al noto regista Gaetano Morbioli con cui girerà anche il prossimo singolo 'Sunshower' (la location saranno le Hawaii e uscirà a metà settembre anche in Italia).

Attualmente Matteo Markus Bok si trova negli Stati Uniti per la registrazione del nuovo album, previsto in uscita a marzo 2018 e a cui seguirà il suo primo tour in Germania con 9 tappe nelle città più importanti.