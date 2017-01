Masterchef Italia 6: Invention Test sarà a Matera

"I 20 migliori cuochi amatoriali d'Italia hanno conquistato la cucina di Masterchef Italia. Dalla puntata in onda domani, giovedì 5 gennaio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, li aspettano settimane di disciplina e sfide continue. Solo chi saprà affrontare meglio gli imprevisti, riuscirà ad andare avanti. I giudici - Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco - sono alla ricerca di una personalità forte, che abbia voglia di crescere, osare e superare i propri limiti, non basta saper cucinare. - si anticipa in una nota - Con questo spirito gli aspiranti chef affronteranno la loro prima Mystery Box, per preparare una ricetta utilizzando gli ingredienti a sorpresa contenuti nella 'scatola misteriosa': questa volta, avranno a disposizione unicamente ingredienti totalmente vegetariani. Al termine del tempo a disposizione, i giudici assaggiano solo i tre piatti che considerano i migliori e determinano il vincitore, il quale avrà un vantaggio nella sfida successiva".



"La gara prosegue con l'Invention Test che, in ogni puntata, ha un tema o un ingrediente prestabilito. Allo scadere del tempo, i giudici assaggiano tutti i piatti, il peggiore potrà essere eliminato, mentre il migliore potrà scegliere la formazione della propria brigata per la prima prova in esterna di questa stagione. La spettacolare location di questa settimana è Matera. - viene annunciato - Divisi in due brigate, nel cuore del rione dei sassi, gli chef amatoriali cucineranno per cento panettieri provenienti da tutta la Basilicata. La prova, realizzata con la collaborazione di Lucana Film Commission, Comune di Matera e dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, prevede che gli chef amatoriali preparino ai panettieri specialità lucane".



"Il pane di Matera è una vera eccellenza gastronomica, - viene ricordato - dalla tipica forma a 'cornetto' ha una crosta molto particolare alta almeno 3 millimetri ed è fatto solo con semole di grano duro coltivate in questo territorio".



"La squadra perdente affronterà il primo temutissimo Pressure Test e la possibile eliminazione e per qualcuno l'avventura a MasterChef si fermerà qui" si sottolinea infine.



I 20 chef amatoriali a contendersi il titolo di Masterchef Italia 6 sono: Alain Stratta perito assicurativo di Aosta, la veronese Barbara D'Aniello, l'architetto torinese Gabriele Gatti, Gloria Enrico barista di Tovo San Giacomo in provincia di Savona, Marco Vandoni Amministratore Delegato di Milano, da Brescia e provincia arrivano Vittoria Polloni store manager e Marco Moreschi, imprenditore di Gussago. Folto il gruppo che rappresenta l'Emilia-Romagna con: Roberto Perugini operaio di Predappio (FC), Alves Pedriali, detta Lalla, pensionata di Cesena, Valerio Braschi studente di Santarcangelo di Romagna e Michele Ghedini anche lui studente, proveniente da Porto Mantovano. Poco più in là, e precisamente da San Marino, arriva Cristina Nicolini avvocato e notaio, mentre Giulia Brandi è una commerciante di Fermignano in provincia di Pesaro e Urbino. Il sud è rappresentato da Michele Pirozzi di San Felice a Cancello in provincia di Caserta, Mariangela Gigante avvocato di Castellaneta (TA), che vive a Matera, Margherita Russo studentessa di Palermo, Daniele Cui di Selargius in provincia di Cagliari, Loredana Martori collaboratrice di uno studio di architettura di San Giorgio Morgeto in provincia di Reggio Calabria, gli impiegati Antonella Orsino di Cusano Mutri in provincia di Benevento e Maria Zaccagni da Bari.