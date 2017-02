Masterchef 6: con la Mystery Box la ricetta dovrà essere un'opera lirica

Nuovo appuntamento con Masterchef Italia 6, giovedì 23 febbraio su Sky Uno HD.

"La sesta stagione di Masterchef Italia si avvia verso le battute finali. A giocarsi il tutto per tutto per conquistare l'ambito titolo nella puntata in onda giovedì 23 febbraio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD sono rimasti in 6: la barista di Tovo San Giacomo in provincia di Savona Gloria Enrico - diffonde in una nota Endemol -, lo studente di Santarcangelo di Romagna Valerio Braschi, lo studente proveniente da Porto Mantovano Michele Ghedini, l'avvocato e notaio di San Marino Cristina Nicolini, la studentessa di Palermo Margherita Russo e Loredana Martori collaboratrice di uno studio di architettura di San Giorgio Morgeto in provincia di Reggio Calabria."



"In questa puntata per i cuochi amatoriali i giudici (Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco) hanno in serbo una Mystery Box che rende omaggio all'opera lirica dei grandi compositori del passato. - sottolinea quindi la multinazionale - Ognuno di loro dovrà scegliere un'aria celebre e scoprire il piatto abbinato: una ricetta antica e complessa da ricreare in 45 minuti. Al migliore il diritto del vantaggio nell'Invention Test: scoprire in anticipo i segreti di un ingrediente rarissimo e inusuale, protagonista di questa seconda prova. La gara prosegue con un'inedita prova in esterna. Gli aspiranti chef si sfidano all'interno del Palazzo dell'Arte di Milano, sede della Triennale e cuore pulsante dell'arte contemporanea e del design."



Si comunica dunque: "Il loro compito è quello di creare una piccola opera d'arte culinaria da sottoporre al giudizio di due critici gastronomici d'eccezione, considerati i palati più attendibili del momento, con una grande esperienza sulle cucine di tendenza: Lorenzo Sandano, critico del Gambero Rosso di soli 25 anni e Paolo Vizzari, penna autorevole della guida dell'Espresso di 26 anni."



Si rende noto in ultimo: "Al termine della prova, i peggiori dovranno affrontare il Pressure Test decisivo e conquistare il palato dei 4 giudici. Il peggiore, dovrà lasciare la cucina di Masterchef a un passo dalla fine"