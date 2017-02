MasterChef Italia 2017: chi uscirà tra Gabriele e Roberto?

Nuovo appuntamento con MasterChef Italia, in onda giovedì 9 febbraio su Sky Uno HD.

"Ad aprire l'ottava puntata di Masterchef Italia in onda domani, giovedì 9 febbraio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, è il verdetto del Pressure Test tra Gabriele e Roberto, - rende noto Endemol - rimasto in sospeso dopo l'esterna a Napoli della scorsa puntata. Uno tra i due aspiranti chef, è destinato ad abbandonare per sempre il grembiule più ambito d'Italia."



"Rimasti in 10 si inizia a cucinare, per gli aspiranti chef ancora in gara c'è una Mystery Box Poker, potranno decidere di accontentarsi degli ingredienti che sono già all'interno della scatola oppure cambiarne fino a 5, scegliendoli al buio tra altrettante 5 piccole Mystery Box" prosegue la multinazionale.



"Se per alcuni l'azzardo si rivelerà vantaggioso, per altri sarà un ulteriore difficoltà: dovranno usare tutti e 10 gli ingredienti a disposizione e abbinarli al meglio in 45 minuti per creare un piatto da presentare ai giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco" si continua.



Viene riportato infine: "Chi si dimostrerà il migliore della prova, avrà il prezioso vantaggio nell'Invention Test. Per questa seconda prova gli aspiranti chef si cimenteranno nella preparazione di un'antica e complessa ricetta: il timballo del Gattopardo. Ma non cucineranno da soli: gareggeranno a coppie e la prova si svolgerà a staffetta. E' la provincia di Verona ad ospitare la nuova prova in esterna. Gli aspiranti chef - insieme ai giudici - si trovano nello splendido Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio. Ad aspettarli c'è anche Schì Héng Chán, maestro del Centro Culturale Shàolín di Milano. Le due brigate, dovranno cucinare per 20 discepoli shàolín e preparare due menu vegani e crudisti rispettando i dettami della millenaria tradizione di questa cultura. Concentrazione, pulizia, amore e rispetto per il cibo sono aspetti fondamentali per il buon esito di questa prova. Come da tradizione la brigata perdente dovrà affrontare un estenuante Pressure Test, al termine del quale qualcuno dovrà lasciare definitivamente la cucina di MasterChef".