Legge elettorale: su voto fiducia non scontato il mio voto, dice Mucchetti (PD)

Massimo Mucchetti del PD sul voto di fiducia alla legge elettorale.

"Leggo su alcune agenzie che - riflette in un comunicato il senatore del Partito Democratico Massimo Mucchetti -, nella breve conferenza stampa sugli emendamenti alla legge elettorale di stamane, avrei dichiarato di non partecipare al voto in Senato."

L'esponente dem chiarisce: "Temo che l'esigenza di sintesi abbia fatto premio sulla precisone."



"Come hanno correttamente riferito altre agenzie - riporta inoltre -, ho presentato e sottoscritto emendamenti che, nelle forme possibili, avranno il mio sostegno."

Rivela dunque: "A chi mi chiedeva come avrei votato ho risposto che condivido l'analisi del presidente Vannino Chiti, in particolare laddove spiega l'eventuale richiesta della fiducia con l'esigenza di Matteo Renzi di chiudere l'iter parlamentare prima delle elezioni siciliane; un'esigenza che non si spiega se non con utilità di partito."



"Ho tuttavia aggiunto che mi riservo di decidere se partecipare al voto e come solo quando sarà più chiara l'evoluzione dei lavori parlamentari" scrive in ultimo.