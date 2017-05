Confindustria è il peggior editore: privatizzi Sole24Ore, dice Mucchetti (PD)

Massimo Mucchetti del PD contro l'editore Confindustria.

"L'editore Confindustria si è rivelato forse il peggiore degli ultimi 15 anni. Ma da Boccia non una parola né sul passato né sulle soluzioni che ora si cerca di perseguire. La Confindustria si ripropone come corpo intermedio. E fa bene. Ma un soggetto politico è tanto più credibile quanto più fa bene nelle proprie intraprese" diffonde in una nota Massimo Mucchetti, senatore del Partito Democratico.



Sottolinea infine: "Non sarebbe il momento di privatizzare il Sole24Ore? Esistono opportunità, lontane dai circoli di potere ma forti e pulite, capaci di lanciare il giornale nel business dei big data, di fare fusioni e acquisizioni. Ma non vengono perseguite per conservare uno strumento di pressione sul governo restando, peraltro, sotto il tallone delle banche finanziatrici. E questo è un male, perché una simile impostazione conservatrice tende a declassare un grande giornale al livello del foglio di propaganda e al tempo stesso, data la debolezza politica della stessa Confindustria, lo riduce a strumento di una propaganda non incisiva. Fino a quando potrà reggere l'impegno, non di rado coraggioso, della redazione?"