Massimo Lopez: imita Prodi e Berlusconi e gli prende un infarto. Operato

Massimo Lopez stava imitando Romano Prodi e Silvio Berlusconi al Teatro Impero di Trani quando è stato colpito da un infarto. All'ospedale Bonomo di Andria, l'attore 65enne è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica.

Momenti di paura per Massimo Lopez, 65 anni, colpito da un infarto mentre era in scena al Teatro Impero di Trani, impegnato nella rassegna Jazz & Dintorni.



Subito dopo il malore, l'attore è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bonomo di Andria, dove è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica.



Attualmente, l'attore sarebbe fuori pericolo ma è tenuto in osservazione presso l'Unità coronarica del nosocomio. Stando ai racconti di alcuni spettatori presenti in teatro, si è visto che ad un certo punto Massimo Lopez ha accusato un forte dolore al petto mentre faceva una doppia imitazione di Romano Prodi e Silvio Berlusconi. L'attore avrebbe cercato comunque di portare avanti lo spettacolo, fino a quando è stato costretto a scusarsi con il pubblico ed è uscito di scena.