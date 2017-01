Giro d'Italia 2017: Lotti intervenga per tutelare patrimonio sportivo, dice Caleo (PD)

"Il governo intervenga per salvaguardare il patrimonio atletico - sportivo del paese nel centenario del Giro d'Italia". chiede, con una interrogazione urgente al ministro dello Sport Luca Lotti, il senatore del PD Massimo Caleo.



L'esponente dem ricorda in una nota come "il Giro d'Italia sia diventato negli anni uno degli eventi più prestigiosi per promuovere lo sport italiano e il nostro Paese nel mondo. - spiegando che - l'organizzatore della corsa (RCS Sport) ha la possibilità di invitare, tramite lo strumento delle Wild Card, 4 team di livello 'professional', oltre alle 18 squadre di livello 'World Tour' iscritte di diritto alla corsa. Eppure, proprio nell'anno in cui ricorre il centenario della manifestazione, RCS Sport ha scelto di invitare solo 2 dei 4 team attivi in Italia, più uno team polacco e uno russo".



Caleo fa presente quindi che "il contributo che i team Italiani danno per lo sviluppo del ciclismo professionistico sono parte della storia di questo sport e oggi più che mai hanno bisogno del sostegno anche delle istituzioni per continuare a svolgere la propria attività. Ogni team infatti è composto da circa 40 dipendenti, ma in pochi anni il ciclismo nazionale, simbolo dell'eccellenza, ha visto morire squadre e corse".



Per queste ragioni il parlamentare chiede al ministro Lotti di intervenire a tutela di questo peculiare patrimonio italiano.