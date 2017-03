Voucher: PD teme che referendum faccia saltare poltrone, dice Fedriga (Lega)

Massimiliano Fedriga della Lega Nord contro l'abolizione dei voucher.

"A causa dell'assurda mossa del PD si passa da un lavoro sfruttato a voucher ad un lavoro sfruttato in nero. - scrive in una nota il capogruppo della Lega Nord alla Camera Massimiliano Fedriga - Prima il PD ha snaturato questo sistema di retribuzione allargandone le maglie in maniera smisurata e ora, per paura del voto popolare, lo stesso PD li elimina".



"Una misura irresponsabile che non fa altro che andare contro imprese e famiglie che continuano ad essere ostaggio delle lotte interne e di potere del PD. - chiarisce l'esponente leghista - I voucher utilizzati all'interno di determinati parametri come ad esempio nei lavori stagionali e nell'assistenza domiciliare ad anziani e disabili rappresentano l'unico strumento perché determinate attività possano svolgersi, l'alternativa è il nero. Peccato che il PD, temendo che il referendum sia causa di perdita di consensi e poltrone, preferisca aprire la strada al lavoro sommerso."