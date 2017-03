Legittima difesa: testo truffa PD non tutela onesti, dice Fedriga (Lega)

Massimiliano Fedrig della Lega Nord sulla legittima difesa.

"Ancora una volta il PD fa finta di non vedere quanto sta accadendo nel nostro Paese e ignora quello che chiedono i cittadini. In Ccommissione boccia la pdl della Lega volta a tutelare e difendere le persone oneste affermando che la difesa è sempre legittima e approva un testo truffa che non cambia nulla e non salvaguarderà le vittime di aggressioni", denuncia in una nota il parlamentare del Carroccio Massimiliano Fedriga in merito al ddl sulla legittima difesa.



"La Lega Nord farà di tutto - assicura quindi -, con ogni mezzo a disposizione, per impedire l'ennesima vergogna di un governo incapace di difendere i cittadini onesti."