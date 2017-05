Legittima difesa: PD approva il testo inutile dei renziani, dice Fedriga (Fi)

Massimiliano Fedriga della Lega Nord sulla legge sulla legittima difesa.

"Siamo di fronte all'ennesima presa in giro operata dal partito di Matteo Renzi mentre i 5 Stelle, anziché schierarsi dalla parte dei cittadini, pensano bene di fare da stampella silente al PD. Invece di approvare il testo di legge della Lega Nord a prima firma Molteni, il PD ha preferito infatti scrivere una legge che non tutelerà chi si difende, chi protegge se stesso e i propri familiari, bensì continuerà a lasciare un'ampia discrezionalità" denuncia l'esponente del Carroccio Massimiliano Fedriga in merito alla legge sulla legittima difesa approvato alla Camera.



"Una forbice che porterà, esattamente come abbiamo visto in fin troppi casi, a far si che le vittime si trovino condannate e magari pure costrette a risarcire migliaia di euro alle famiglie dei delinquenti. Una vergogna! - sottolinea - I renziani non hanno più ritegno, prima utilizzano il tema della legittima difesa per la campagna elettorale delle loro primarie, poi, pochi giorni, dopo si rimangiano tutto portando in aula un testo inutile, anzi dannoso, che peggiorerà la situazione".