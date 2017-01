Legge elettorale: non a ritocchi ma voto subito, dice Fedriga (Lega)

"Bisogna andare subito al voto. Non ci sono più scuse. Ora non si inizi a parlare di ritocchi della legge elettorale. E' troppo comodo affermare 'voto subito' e poi iniziare a prendere tempo dicendo di volere mettere mano alla legge elettorale. Chi dice così è perché vuole cristallizzare la possibilità dei cittadini di esprimere la propria volontà nello scegliere il nuovo governo" chiarisce in un comunicato il capogruppo della Lega Nord alla Camera Massimiliano Fedriga dopo la sentenza della Consulta sull'Italicum.