Kamikaze Parigi arrivato coi barconi: colpa anche del PD, dice Fedriga (Lega)

"Il kamikaze di Parigi è arrivato in Europa sui barconi, confondendosi tra gli immigrati. Cosa dice oggi la Serracchiani e tutto il PD che quando la Lega denunciava l'elevato rischio di infiltrazioni terroristiche con l'arrivo incontrollato degli immigrati rideva e ci additava come razzisti? La realtà è che queste persone hanno una gravissima responsabilità concreta per aver fatto entrare chiunque senza ascoltare nessuno. Ora è giusto che chi ha sbagliato e creato questo scempio vada a casa e non combini altri disastri" afferma in un comunicato Massimiliano Fedriga, esponente del Carroccio.