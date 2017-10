Ius soli: Fedeli copre propaganda politica a scuola, dice Fedriga (Lega)

Massimiliano Fedriga della Lega Nord contro Valeria Fedeli, a capo del MIUR.

"Valeria Fedeli utilizza suo ministero in modo ignobile e permette propaganda politica dentro gli edifici scolastici per indottrinare studenti minorenni" denuncia in un comunicato il capogruppo della Lega Nord alla Camera Massimiliano Fedriga, in merito alla risposta del ministro dell'Istruzione al question time del gruppo sulla propaganda pro ius soli svolta da alcuni insegnanti durante le ore scolastiche.



Il parlamentare del Carroccio segnala dunque: "Un conto è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, un conto è utilizzare le aule scolastiche per fare il lavaggio del cervello a delle giovani menti facilmente influenzabili. Non si possono confondere le due cose."

"È chiaro quindi che il ministro Fedeli con questa risposta fuorviante ed evasiva voglia coprire quanto è avvenuto e al tempo stesso sposare i comportamenti di chi, invece di fare il professore, fa campagna politica nelle scuole" prosegue.

"Tutto questo è inaccettabile da un ministro. La Fedeli vada subito a casa" scrive in ultimo.