Clandestini sul sussidiario: fake news sarebbe dire il contrario, dice Lega

Massimiliano Fedriga della Lega Nord riguardo la polemica su quanto scritto in un sussidiario di scuola.

"Scrivere che la maggioranza dei richiedenti asilo è costituita da clandestini è semplicemente raccontare la verità. Basta leggere gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Interno proprio nella giornata di ieri" dichiara in una nota il parlamentare della Lega Nord Massimiliano Fedriga, riguardo la polemica su quanto scritto in un sussidiario.



"E' incredibile che una dirigente del PD come Giusi Nicolini voglia vietare di scrivere la verità sui libri di testo. - aggiunge quindi - Questa negazione di dati oggettivi risulta intollerabile. Le fake news che vorrebbero far passare, ovvero che sono persone che scappano dalla guerra, secondo Nicolini dovrebbero scriverle anche sui libri di testo?".



"Secondo il PD bisogna mistificare la realtà, mentire e creare una post verità? - domanda l'eesponente del Carroccio - Capisco che il suo amico Soros utilizzi questa tecnica per condizionare l'opinione pubblica, ma ricordo a Nicolini che la verità è più forte dei miliardi di Soros e delle censure che il PD vorrebbe mettere sui libri di testo."