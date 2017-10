Bankitalia: da PD no audizione urgente Visco. Lega: ha qualcosa da nascondere?

Massimiliano Fedrig della Lega Nord sul caso della mozione PD contro Ignazio Visco.

"Le responsabilità indiscusse sui mancati controlli della presidenza della Banca d'Italia non possono nascondere le responsabilità enormi di Matteo Renzi e del PD sulla questione istituti di credito e risparmiatori" dichiara in una nota Massimiliano Fedriga, parlamentare della Lega Nord.



"Nel 2016 il Segretario del PD affermava che MPS era risanata e rappresentava 'un affare'. - ricorda - Renzi ci ha detto che i suoi decreti salvavano le banche e tutelavano i risparmiatori. Vediamo oggi i disastri compiuti dal PD, disastri che stanno pagando famiglie e lavoratori".



"Perché, in una situazione del genere, il PD nega l'audizione urgente in Commissione d'inchiesta Banche di Ignazio Visco? Il PD e Renzi hanno qualcosa da nascondere che l'audizione di Visco renderebbe pubblica?" domanda quindi l'esponente del Carroccio.