Marracash e Gué Pequeno contro Fedez "il nano con la sindrome di Napoleone"

Fedez e J-Ax "non sono rapportabili a noi. Basta guardare alle rime e agli artisti con cui collaborano per capire che sono una forma di pop, ma non scomoderei nemmeno nomi come Baglioni e Battisti, che si maschera da rap" affermano sulle pagine del Corriere della Sera i due rapper Marracash e Gué Pequeno, in tour con l'album "Santeria", aggiungendo: "Fedez è una macchina da guerra del business, glielo riconosco, ma il mio fare musica ha altri obiettivi".



"J-Ax aveva già dimostrato spirito di adattamento in passato. Non è un delitto fare soldi, ma io lo dico chiaramente e non mi nascondo dietro altro. Io non voglio essere un politico, un attivista sociale o altro. Se invece hai la piscosi che ti fa vivere per il clic, sui social finisci col dire tutto e il contrario di tutto, preghi per Aleppo, preghi per i terremotati quando in realtà preghi per i soldi" rincara la dose Gué Pequeno.



Attacco che sembra aver lasciato il segno ai due "comunisti col Rolex", come da album di Fedez e J-Ax. Fedez pubblica quindi un video di risposta dove però non fa altro che agitare il dito medio e ricordare a Marracash e Gué Pequeno che "il nostro tour ha già venduto più di 100.000 biglietti e non è ancora uscito il disco, la terza data del Forum è quasi sold out e ne apriremo una quarta. Fa male, vero?" e poi ringrazia tutti i loro fan.



Diventa così in breve tempo virale il video di risposta di Gué Pequeno che imita Fedez, che nel frattempo sostiene di aver insultato Marracash (durante una sfilata di Moschino) "faccia a faccia" ma che lui ha "abbassato lo sguardo". Marracash replica "se abbasso lo sguardo è perché mi arrivi al c..o", frase che spiega perché il rapper definisce Fedez "il nano con la sindrome di Napoleone".