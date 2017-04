Scuola: decreti senza soldi e Parlamento aggirato, dice Pittoni (Lega Nord)

Mario Pittoni della Lega Nord commenta i decreti attuativi sulla Buona Scuola.

"Come stravolgere la scuola con una valanga di decreti legislativi, meccanismo che di fatto aggira il Parlamento, e 'ad invarianza di bilancio', cioè senza risorse aggiuntive. A uscire penalizzata è in particolare l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità. Si salva solo la 'graduazione' della stabilizzazione dei docenti abilitati di seconda fascia nella fase transitoria, (suggerita da Mida e Adida), che arriva dopo mesi di 'bombardamento' a tutti i livelli istituzionali con nostre mozioni che chiedevano più attenzione per il precariato storico. Ignorata la richiesta di un percorso abilitante per gli insegnanti di terza fascia con esperienza", dichiara in una nota Mario Pittoni, responsabile federale Istruzione della Lega Nord, dopo l'approvazione del pacchetto scuola in Consiglio dei Ministri.



"Nessun riscontro - aggiunge Pittoni - dei miliardi per la scuola periodicamente annunciati dal PD. Cosa che non sorprende gli addetti ai lavori: il Def (Documento di economia e finanza del Governo) 2016 ha infatti confermato al 3,7% del PIL la spesa per l'istruzione del 2015. Nel 2010 era al 3,9%, mentre per il 2020 è previsto scenda addirittura al 3,5%...".