Scuola: ci sia fronte comune per concorso dirigenti, dice Pittoni (Lega)

Mario Pittoni della Lega Nord sul concorso per i dirigenti scolastici.

"Un fronte comune con chi rappresenta i dirigenti scolastici, per affrontare insieme le criticità che si stanno condensando in particolare dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento del concorso che disattende il mio appello a velocizzare l'iter per coprire già dall'anno scolastico 2018/2019 i buchi nel settore", chiede attraverso una nota Mario Pittoni, responsabile federale Istruzione della Lega Nord, che annuncia la sua presenza all'iniziativa promossa lunedì 23 ottobre dai responsabili nazionali dei presidi di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal.



"Avevo inoltrato personalmente - spiega - al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli la richiesta di un accorciamento dei tempi del concorso, così da garantire la disponibilità di nuovo personale già nel 2018. Il Regolamento va addirittura in direzione opposta. Accogliendo un invito non vincolante del Consiglio di Stato, dopo la conclusione del tirocinio (quattro mesi) i candidati, per poter accedere al colloquio finale, dovranno sostenere anche una prova a carattere tecnico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi, presentando alla fine una relazione scritta sull'attività svolta nel tirocinio. Risultato: nell'anno scolastico 2018/2019 le scuole disporranno a malapena della metà dei presidi necessari a garantire il servizio...".