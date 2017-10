Scuola: Consiglio di Stato si esprima su liberatoria per genitori, dice Lega

Mario Pittoni della Lega Nord suggerisce di prevedere una liberatoria per i genitori che vogliono far uscire da soli da scuola i figli minori di 14 anni.

"Una circolare ministeriale da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Stato, per non rischiare - se l'emendamento ai provvedimenti attualmente in discussione sarà dichiarato inammissibile - di trascinare fino alla fine dell'anno scolastico il problema di milioni di genitori che lavorano, costretti da una sentenza della Corte di Cassazione a trovare sempre e comunque qualcuno che vada a prendere i figli a scuola", suggerisce Mario Pittoni, responsabile federale Istruzione della Lega Nord, sul caso dell'uscita da scuola dei minori di 14 anni.



"Con la legislatura in scadenza - spiega - non c'è garanzia di riuscire ad approvare in tempo utile il disegno di legge che dovrebbe aggirare le restrizioni della Cassazione, che ha condannato un docente e un dirigente per la morte di uno studente. Il parere del Consiglio di Stato può chiarire i dubbi sull'utilizzo della cosiddetta 'liberatoria', ovvero l'autorizzazione dei genitori per il rientro a casa dei figli da soli e la contestuale dichiarazione di esonero da responsabilità dell'amministrazione scolastica per eventuali danni subiti dagli alunni nel tragitto di ritorno".