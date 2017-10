Ascolti flop per Che tempo che fa? Orfeo (Rai): sono solo fake news

Mario orfeo, dg della Rai, difende il programma di Fabio fazio Che tempo che fa.

«L'abbraccio di Andrea Camilleri alla famiglia Regeni e l'intervista ai genitori di Giulio nel corso di 'Che Tempo Che Fa' sono stati una pagina esemplare e straordinaria di Servizio Pubblico. Grazie a Fazio, il messaggio della famiglia Regeni e la loro ricerca di verità hanno raggiunto quasi 5 milioni di italiani», dichiara il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo. «Siamo orgogliosi di aver partecipato alla scorta mediatica per Giulio e sosterremo la proposta del presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana Giuseppe Giulietti di trasmettere la lezione di dignità e coraggio della famiglia Regeni nelle scuole», conclude Orfeo.



"Per questo sorprendono ancora di più le fake news sugli ascolti di 'Che tempo che fa'. Con il programma di Fabio Fazio Rai1 guadagna rispetto al 2016 oltre 4 punti di share la domenica sera confermandosi il canale leader negli ascolti: nelle quattro prime serate di 'Che Tempo Che Fa', Rai1 realizza infatti il 18.6 di share, segnando un aumento di 4.1 punti rispetto alle domeniche corrispondenti dell'anno scorso con programmazione standard. Un incremento che rimane (+0.5) anche includendo la partita della Nazionale italiana di calcio del 9 ottobre 2016" si rende noto in ultimo dalla tv di Stato.