Parlamento UE revoca immunità a Marine Le Pen per foto decapitazione ISIS

Parlamento europeo revoca l'immunità a Marine Le Pen, leader del Front National e candidata alle presidenziali in Francia. Marine Le Pen è sotto accusa per per aver pubblicato su Twitter la foto decapitata del giornalista americano James Foley, ucciso dall'ISIS.

Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità a Marine Le Pen, leader del Front National e candidata alle presidenziali in Francia. La decisione di revocare l'immunità da Marine Le Pen è stata presa dalla maggioranza dei membri della plenaria del Parlamento UE.



Marine Le Pen è infatti sotto accusa per aver pubblicato su Twitter alcune foto di una delle vittime dello Stato Islamico. In particolare, Le Pen deve rispondere per la pubblicazione della foto del corpo decapitato del giornalista americano James Foley, ufficialmente ucciso dall'ISIS anche se il video dell'esecuzione potrebbe essere solo una messa in scena.



Marine Le Pen aveva messo online la foto di James Foley senza testa in replica al giornalista Jean-Jacques Bourdin, che aveva paragonato la retorica nazionalista della leader del Front National a quella del gruppo terrorista islamico. Le Pen aveva quindi sottolineato a commento della foto "Daesh è questo!", ma i familiari di James Foley denunciarono di essere rimasti "profondamente disturbati dall'uso non richiesto dell'immagine del cadavere del figlio per il guadagno politico" della leader del Fronte Nazionale.