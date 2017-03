Vitalizi: con proposta PD 2,4 milioni di risparmi. Con M5S zero, dice Sereni

Marina Sereni commenta l'approvazione della proposta PD sui vitalizi dei Parlamentari e la bocciatura di quella del M5S.

"L'Ufficio di presidenza della Camera, approvando la nostra proposta sui vitalizi ha assunto una misura di equità e di rigore che incide sui trattamenti più alti dei deputati che percepiscono il vitalizio secondo il vecchio sistema. Anziché la propaganda a noi stanno a cuore i dati concreti. La proposta del M5S non comportava alcun risparmio e non teneva conto dell'abolizione dei vitalizi parlamentari avvenuta nel 2012", dichiara in una nota Marina Sereni, deputata del Partito Democratico.



"Una riforma radicale che ha segnato per tutti i parlamentari in carica il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo e che ha portato a 65 anni l'età minima per percepire l'assegno. - viene chiarito - Quella riforma non incideva, né poteva, sul passato e questa è l'anomalia sulla quale, tenendo conto della giurisprudenza più recente in materia, oggi interveniamo. Per questo il contributo straordinario di solidarietà per tre anni che abbiamo oggi deliberato è un elemento di equità e di perequazione tra vecchio e nuovo sistema che produce nel bilancio della Camera un risparmio effettivo di circa 2,4 milioni l'anno".