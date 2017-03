Ungheria: Italia ci ricatta su migranti. Parole irricevibili, dice Tidei (PD)

Marietta Tidei del PD replica all'Ungheria che ha attaccato l'Italia.

"Quelle del portavoce ungherese Kovacs sono considerazioni irricevibili e offensive - chiarisce in un comunicato la deputata del Partito Democratico Marietta Tidei -, specie per un paese come l'Italia che, sul fronte dell'immigrazione, ha dato lezioni di civiltà e umanità a chi in Europa ritiene che il dramma dei migranti sia solo un fastidio da scaricare su altri".



Il portavoce dell'Ungheria Zoltan Kovacs, durante un incontro informale con alcuni media italiani, ha infatti affermato che "l'Italia ci ha ricattati e continua a farlo facendo pressione politica su di noi e sul resto dei Paesi dell'Europa centro-orientale".



"Se questo fenomeno è ingrossato fino a diventare una crisi, è proprio a causa della mancata assunzione di responsabilità di paesi che, come l'Ungheria, si sono rifiutati di fare la loro parte rispetto alla ricollocazione dei migranti. - sostiene l'esponente dem - E' evidente che un tale atteggiamento, oltre che da indifferenza e disinteresse, è basato su un cinico calcolo elettorale, dal momento è certo più facile raccogliere qualche voto con i muri e i fili spinati, piuttosto che impegnarsi per trovare soluzioni rispetto a un dramma epocale".



"L'Italia, che al primo posto mette la vita delle persone e non i calcoli elettorali, è tra quei paesi che più si è spesa in questo non potrà che essere basata sulla responsabilità e la condivisione dei problemi", conclude.