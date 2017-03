Firme false Roma: stavolta M5S collaborerà con magistrati?, dice Tidei (PD)

Marietta Tidei del PD commenta il caso delle presunte firme false M5S a Roma.

"Dopo i casi di Palermo e Bologna, ora anche Roma. La vicenda firme false continua ad espandersi in un reticolo di omissioni, veleni e ricatti. Il servizio de 'Le Iene' sulle modalità con cui sono state presentate le firme per consentire a Virginia Raggi di candidarsi alle amministrative è a dir poco inquietante", dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Marietta Tidei.



"Nel capoluogo siciliano i grillini coinvolti, tra loro anche noti deputati, si sono addirittura rifiutati di rispondere ai magistrati e di effettuare la perizia grafica per verificare le responsabilità penali individuali dei falsi. - ricorda - Vediamo ora nella Capitale del Paese con quale spirito questi signori si presenteranno. Non si può urlare in piazza 'onestà, onestà' e poi nelle segrete stanze violare la legge".