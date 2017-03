Terremoto: governo si occupi anche dell'Abruzzo, chiede Gelmini (Fi)

Mariastella Gelmini di Forza Italia sulla situazione post terremoto in Abruzzo.

"Ho incontrato, con Fabrizio Di Stefano, Nazario Pagano, Paola Pelino e Paolo Gatti, una delegazione di amministratori dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma e coinvolti nell'emergenza neve" riporta in una nota la deputata di Forza Italia Mariastella Gelmini.



"Dopo l'incontro ci siamo uniti ai tantissimi manifestanti abruzzesi - fa sapere l'ex ministro dell'Istruzione -, davanti la Camera dei Deputati, che stanno chiedendo un impegno forte e concreto da parte del Governo."



"Mi ha molto colpita la situazione attuale del comune di Teramo dove il Sindaco, Maurizio Brucchi, ha denunciato una situazione molto grave. - - diffonde - Il 40% dei cittadini teramani vive ancora sulla costa, sono stati oltre 3 mila gli sgomberi, 36 chiese chiuse ed un danno al tessuto economico inquantificabile."



"Questi ed altri dati significativi sono stati portati all'attenzione, da una delegazione di amministratori, al presidente della Commissione Ambiente Ermete Realacci" prosegue.



"Il Governo deve impegnarsi immediatamente a superare questa fase di stallo dando certezze indispensabili per far ripartire una regione martoriata dal sisma e dall'emergenza neve" continua.



"Gli abruzzesi si sentono impotenti rispetto a questa situazione, e' troppo tempo che questi cittadini sono costretti a vivere in condizioni insostenibili e questo non lo possiamo piu' accettare" osserva.



Comunica quindi: "Basta con le singole ordinanze, il Governo deve procedere ad una implementazione del decreto, riconoscendo loro anche la specificita' dei danni provocati dal maltempo, partendo proprio dalle istanze dei tantissimi amministratori presenti oggi qui alla Camera."



"Forza Italia, con Fabrizio Di Stefano e tanti di noi, sta lavorando ad un complesso di emendamenti che vada a migliorare il decreto presentato dal Governo" precisa.



"Serve un impegno condiviso e forte da parte di tutti - scrive in ultimo -, servono proposte concrete e non piu' banali slogan."