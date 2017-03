Senza voucher sparisce strumento legale per lavori occasionali, dice Gelmini

Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia, riflette sull'abolizione dei voucher.

"Nonostante si parli di industria 4.0, digitalizzazione dell'impresa e automazione dei processi produttivi, il governo Gentiloni scollega tutto questo dalle politiche del lavoro per disinnescare la mina del referendum del 28 maggio. Quello che sta succedendo in questi giorni sembra riportarci al modello produttivo taylorista/fordista, con la CGIL, che detta l'agenda dell'esecutivo. Forza Italia dice no a questo regolamento di conti interno tra Partito Democratico sindacati in quanto andra' negativamente ad incidere sul tessuto produttivo, famiglie e lavoratori" espone in un comunicato Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia.



La componente della Commissione Turismo sottolinea in ultimo: "Nonostante i voucher incidano solo dello 0.5% dell'intero mercato del lavoro, hanno riscosso un'attenzione politica e mediatica straordinaria. Tanto rumore per nulla, si poteva intervenire per prevenire gli abusi e ricondurre l'istituto, così come originariamente previsto da Marco Biagi, per regolare piccoli lavori per un tempo limitato: ma cosi' non e' stato e ce ne rammarichiamo".



"Non ci si rende conto che la cancellazione dei voucher farà esplodere il lavoro nero, perché impedirà ad imprese e famiglie di disporre di uno strumento legale per piccoli lavori occasionali che non potrebbero in nessun caso essere fatti con contratto di lavoro dipendente. - sostiene - Tutto questo comprimerà quello spiraglio di crescita che interessa il nostro Paese e renderà ancora più complicato avviare un'impresa".



"Stupisce questo approccio ideologico proprio pochi giorni dopo l'approvazione del disegno di legge sullo smartworking che guarda alla modernità dell'organizzazione del lavoro senza pregiudizi e con spirito di realtà. Dopodiché non chiediamoci perché l'Italia continua a non intercettare le aziende straniere che preferiscono investire in altri Paesi e vede sempre più aziende 'emigrare' altrove", conclude.