Missione Libia: a settembre verifica dell'efficacia, chiede Gelmini (Fi)

Mariastella Gelmini di Forza Italia sulla missione in Libia.

"Il senso di responsabilità da sempre manifestato da Forza Italia in materia di missioni militari ci spinge ad un voto di incoraggiamento al governo che dopo molti errori fa comunque un'inversione di rotta e con grave ritardo mette in campo alcune misure di contrasto all'immigrazione incontrollata. Giudichiamo questa missione un primo passo nella giusta direzione, ma ben poca cosa per sconfiggere il traffico illegale e criminale di essere umani", dichiara in una nota Mariastella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera.

"Rimaniamo convinti che gli errori del governo commessi fino ad oggi pesino e rendano questa iniziativa comunque insufficiente e per questo - conclude - abbiamo chiesto ed ottenuto che a settembre ci sia una verifica dell'efficacia della missione perché il senso di responsabilità non può mai essere in deroga alla logica".