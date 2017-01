Migranti: ok ai Cie ma applicare vere espulsioni, chiede Gelmini

"L'identificazione celere è un primo passo ma non basta, occorre poi uscire dall'ipocrisia delle porte aperte per tutti e applicare politiche di espulsione a chi non ha il diritto di restare in questo paese", ribadisce la coordinatrice regionale di Forza Italia Mariastella Gelmini, a margine di un incontro organizzato a Palazzo Marino per discutere di lavoro e reddito.



"Oggi - spiega - abbiamo affrontato in questo incontro anche il problema delle nuove povertà che riguardano giovani e cinquantenni senza lavoro, dunque siccome le risorse sono limitate si pone un problema di ristribuzione di risorse tra italiano e immigrato".



"Vogliamo che le persone siano identificate, ed è chiaro che il passaggio nei Cie ha senso nella misura in cui poi si pratichino serie misure di espulsione nei confronti di chi è migrante economico e non ha diritto di rimanere in Italia" precisa quindi.