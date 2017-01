Manovra correttiva: Renzi si è dimesso per non alzare tasse, dice Gelmini

"Quello che abbiamo sempre sostenuto con forza oggi prende forma. L'Europa chiederà una correzione sui conti pubblici di quasi tre miliardi e mezzo di euro. Il risultato di una politica economica sbagliata e non lungimirante fatta di prebende e mance elettorali, prima per le elezioni europee e dopo per il referendum costituzionale, ha prodotto un conto salatissimo che dovrà essere pagato dagli italiani" afferma in una nota la deputata di Forza Italia Mariastella Gelmini.



"Dopo mille giorni di Matteo Renzi il nostro Paese si ritrova con un debito pubblico ed un tasso di disoccupazione giovanile più alti, tasse in continuo aumento ed un'economia al palo. Renzi ha ammesso di aver perso il referendum ma non di aver sbagliato tutto sin dal principio. Non è che l'ex premier si è dimesso per evitare di tartassare ulteriormente gli italiani? A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina.." riflette in ultimo l'ex ministro dell'Istruzione.