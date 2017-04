Legittima difesa: testo PD debole. Fi cercerà di migliorarlo, dice Gelmini

Mariastella Gelmini di Forza Italia sulla legittima difesa.

"La proposta Ermini sulla legittima difesa, che PD e maggioranza hanno imposto come testo base in Commissione, escludendo dal dibattito le proposte di Forza Italia e Lega Nord, è un provvedimento annacquato, che aggrava la posizione di chi si difende. - afferma in un comunicato la deputata di Forza Italia Mariastella Gelmini - Per queste ragioni, presenteremo tutti gli emendamenti necessari per chiarire e migliorare il testo."



"Occorre chiarezza nella formulazione delle leggi, perché queste devono tutelare e difendere gli interessi dei cittadini" chiarisce in conclusione.