Legge elettorale: ok proposta Franceschini su premio di coalizione, dice Gelmini (Fi)

"Finalmente il buon senso sembra prevalere e sulla legge che ci porterà alle urne inizia a prendere forma una logica condivisibile" illustra in una nota la deputata di Forza Italia Mariastella Gelmini.



"Perché se è giusto che la Consulta dica l'ultima parola sulla legittimità costituzionale delle leggi - riflette dunque -, il Parlamento non può e non deve sottrarsi alle sue responsabilità: leggi elettorali comprese."



"La proposta del ministro Dario Franceschini va nella direzione giusta" prosegue l'ex ministro dell'Istruzione, commentando l'ipotesi di introdurre il premio di coalizione. "Ora spetta al Parlamento definire i contenuti della legge elettorale" specifica in ultimo.