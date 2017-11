Crescita passa da un rafforzamento delle professioni, dice Gelmini (Fi)

Mariastella Gelmini di Forza Italia sulla legge di bilancio 2018.

"La stabilizzazione della crescita dell'economia italiana passa da un rafforzamento delle professioni" scrive in una nota la deputata di Forza Italia Mariastella Gelmini.

"L'Italia - prosegue dunque -, con oltre 1,4 milioni di iscritti a un albo professionale, è il primo Paese in Europa per numero di liberi professionisti."



"Lo conferma il 'Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia' dell'Osservatorio libere professioni di Confprofessioni" continua la parlamentare azzurra.

"In merito alla legge di bilancio - spiega -, spero che il Governo recepisca le nostre proposte in termini di iperammortamento, deducibilità, nuova Sabatini e credito d'imposta sulla formazione."



Segnala quindi: "È sotto gli occhi di tutti che la politica delle slide a colori o dei tweet ha portato a ben poco, proponendo soluzioni vuote e poco aderenti alla realtà."

"Occorre, invece, ascoltare e capire quali sono le difficoltà vissute ogni giorno da chi opera in questo settore, ancora troppo spesso costretto a fare i conti con una eccessiva burocrazia" fa sapere infine.