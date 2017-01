Berlusconi vuole unire Forza Italia a Salvini e Meloni, dice Gelmini

"Silvio Berlusconi ha visto positivamente la manifestazione di piazza di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lui stesso ha pensato a mandare una delegazione. Lui ha sempre lavorato per l'unità del centrodestra e continuerà a farlo" riferisce in un comunicato Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia.



"Resta convinto che la nostra divisione sarebbe un regalo alla sinistra. Poi Forza Italia non è lepenista - segnala in conclusione l'esponente forzista -, ma ognuno declinerà la sua identità come meglio crede."