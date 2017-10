Catalogna, Rajoy: non ho capito se Puigdemont ha dichiarato l'indipendenza

Il premier Mariano Rajoy rilancia la palla a Carles Puigdemont, che forse sperava in un attacco frontale di Madrid per giustificare la secessione. Rajoy cade come dal pero e dichiara: "Non ho capito se ha dichiarato l'indipendenza o no".

Non ha funzionato la tattica di Carles Puigdemont che, sospendendo l'indipendenza della Catalogna appena dichiarata ha provato a passare la patata bollente al governo di Madrid. Se il premier Mariano Rajoy avesse infatti applicato l'articolo 155 della Costituzione spagnola, che consentirebbe la sospensione dell'autonomia catalana, Puigdemont avrebbe potuto giustificare con maggiore senerità la battaglia secessionista.

A sorpresa invece Rajoy rilancia la palla a Puigdemont, domandando tra l'altro ciò che si chiedono non pochi spagnoli e catalani. "Non ho capito se ha dichiarato l'indipendenza o no" dichiara infatti Rajoy come se cadesse dal pero, spiegando che prima di adottare qualsiasi decisione deve avere una risposta chiara da Puigdemont, quella che finora non ha voluto dare nemmeno al suo popolo.

"Attendo la risposta di Puigdemont, - aggiunge Rajoy - nelle sue mani c'è il futuro e il ritorno alla normalità istituzionale, come tutto il mondo sta chiedendo, oppure la decisione di prolungare instabilità e tensione. Desidero che risponda. Cercherò di essere chiaro, la nostra democrazia sta vivendo un momento molto grave".

Zerca Majlovich

© riproduzione riservata | online: 11/10/2017 | update: 11/10/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI: