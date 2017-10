Testo unico del biologico: stabilità per rafforzare il settore, dice Bertuzzi (PD)

Maria Teresa Bertuzzi del PD sul testo unico del biologico.

"La Commissione Agricoltura del Senato ha approvato il testo unico del biologico che contiene la cassetta degli attrezzi per strutturare il settore. Una governance forte del comparto attraverso un tavolo permanente per il Piano d'azione e un Fondo stabile per la ricerca. Sostegno alle aggregazioni tra le imprese in Op e OI - riferisce in una nota la senatrice del Partito Democratico Maria Teresa Bertuzzi -, in filiere e distretti. Non da ultimo, interventi di sostegno anche alla formazione degli operatori."



L'esponente dem aggiunge in conclusione: "La stabilità è fondamentale per rafforzare il settore e soprattutto dare una prospettiva agli operatori, che è anche stabilità di reddito. Produrre biologico rientra in una visione più complessa che unisce ecologia e agricoltura. Credo che le politiche agricole di sostegno al biologico possano trascinare le buone politiche ambientali, concorrendo in modo determinante allo sviluppo rurale fornendo servizi ecosistemici a vantaggio di tutti."