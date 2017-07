Siccità: fondo solidarietà a agricoltori senza polizze, dice Bertuzzi (PD)

Maria Teresa Bertuzzi del PD sull'emergenza siccità.

"Con l'approvazione dell'emendamento della Commissione Agricoltura che estende l'uso del fondo di solidarietà anche alle aziende colpite da siccità, le quali, a causa delle difficoltà di stipula delle polizze, non erano coperte, si completa il piano delle misure che il Governo ha previsto per dare ristoro agli agricoltori che hanno subito danni. - rende noto Maria Teresa Bertuzzi, senatrice del Partito Democratico - Una misura indispensabile se si considera l'aggravarsi della situazione di siccità degli ultimi mesi, che ha causato problemi su tutto il territorio nazionale, con conseguenti gravi danni economici a culture ed allevamenti."

"Entro il 30 dicembre 2017 i territori interessati devono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici. E' necessario - rivela infine -, quindi, che le Regioni interessate si attivino in tal senso."