Ddl agrumeti caratteristici: è un ok alla biodiversità, dice Bertuzzi (PD)

Maria Teresa Bertuzzi del PD in merito al ddl sulla salvaguardia degli agrumeti.

"Con l'approvazione del ddl sulla salvaguardia degli agrumeti caratteristici si conferma l'attenzione del Parlamento al tema dell'agricoltura in generale, con un occhio di riguardo alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria, parte integrante e caratterizzante dei territori del nostro paese" segnala in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Maria Teresa Bertuzzi.



"Questi paesaggi fanno parte del nostro patrimonio nazionale che va tutelato e salvaguardato dal rischio di dissesto idrogeologico, quindi valorizzato in un'ottica di sviluppo dell'economia dei nostri territori", chiarisce infatti la capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo Madama.