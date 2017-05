Pensioni di guerra siano escluse da computo reddito, dice Spilabotte (PD)

Maria Spilabotte del PD presenta una interrogazione sulle pensioni di guerra.

"I trattamenti pensionistici di guerra non costituiscono reddito e sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali, con l'unica eccezione, appunto, dei trattamenti pensionistici di guerra che invece sono computati nel reddito degli interessati. Questa è già di per sé una evidente anomalia, in quanto viene di fatto annullato il valore risarcitorio delle pensioni di guerra, proprio nei confronti dei soggetti più bisognosi" dichiara in una nota Maria Spilabotte, senatrice del PD, che sul tema ha presentato una interrogazione al ministro del Lavoro Giuliano Poletti.



"Inoltre, a seguito dell'aumento delle pensioni minime, si sono verificati casi in cui, a seguito dell'istituzione della maggiorazione sociale, la pensione di guerra, non solo non svolge la funzione risarcitoria sua propria, ma finisce addirittura con il danneggiare complessivamente il soggetto in termini economici. - precisa - Infine, nel 2007 è stata introdotta indirettamente un'ulteriore grave discriminazione, a danno dei pensionati di guerra che non sono stati equiparati agli ex deportati nei campi ed ai perseguitati politici e razziali".



L'esponente dem chiede quindi al governo quali misure intenda adottare "per sanare questo vulnus ai danni dei pensionati di guerra" affinché le pensioni di guerra vengano escluse dal computo del reddito per l'accesso all'assegno sociale.