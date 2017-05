Ddl cinghiali: servono modifiche su prelievo venatorio, dice Spillabotte (PD)

Maria Spilabotte del PD sul ddl finalizzato a contrastare l'emergenza cinghiali.

"L'abnorme presenza di popolazioni di cinghiali selvatici sul nostro territorio ha assunto il carattere di una vera e propria emergenza per la sicurezza e l'incolumità pubblica e sta causando ingenti danni economici alla produzione agricola in molte regioni d'Italia. Oggi si verificano incidenti, danni, aggressioni ed addirittura vittime causate da cinghiali, diffusi non solo in campagna ma anche nelle città. La Coldiretti ha fatto presente che il problema interessa le coltivazioni e la sicurezza degli allevamenti e gli agricoltori; inoltre la diffusione del cinghiale in Italia è diventata un serio problema anche e soprattutto per la biodiversità. Infatti è un pericolo per la vegetazione, la flora e la fauna selvatica. In alcune zone ha causato la scomparsa di molte specie di anfibi, uccelli terricoli e rettili. Il Corpo Forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri a partire dal 1° gennaio 2017, aveva lanciato l'allarme già nel settembre 2015" dichiara in una nota Maria Spilabotte, senatrice del PD che ha sottoscritto un disegno di legge finalizzato a contrastare l'emergenza cinghiali.



"Il presente disegno di legge - spiega quindi - mira ad introdurre alcune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio', allo scopo di contenere la diffusione della popolazione dei cinghiali nel nostro territorio".