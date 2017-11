Biotestamento: sia priorità di fine legislatura, dice Spilabotte (PD)

Maria Spilabotte del PD sul testamento biologico.

"Tra le priorità in questo finale di legislatura deve esserci anche la legge sul fine vita: non è possibile continuare a tenere i malati terminali nel limbo e costringerli ad atroci sofferenze, la politica deve risolvere questa lacuna legislativa e non permettere più che accadano vicende come quella di dj Fabo. - sostiene in una nota la senatrice del PD Maria Spilabotte - Inizia il processo a carico di Marco Cappato: mi auguro vivamente che questa sentenza possa essere pronunciata in un paese finalmente libero dove esiste una legge sul fine vita".