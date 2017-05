Anoressia e bulimia: ddl per garantire uniformità trattamento in tutta Italia

Maria Spilabotte del PD descrive il ddl sulla prevenzione e contrasto della diffusione di anoressia e bulimia e gli altri disturbi alimentari.

"Si tratta di un disegno di legge che mira a varare delle norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), ovvero in primo luogo l'anoressia e la bulimia. Due patologie estremamente gravi e purtroppo diffuse, che provocano danni a chi ne soffre, mettendone spesso a rischio la vita" spiega in una nota Maria Spilabotte, senatrice del PD, che sottoscrive il disegno di legge della collega Venera Padua sulla prevenzione e contrasto della diffusione di anoressia e bulimia.



"L'obiettivo del provvedimento - precisa l'esponente dem - è quello di garantire un'uniformità di trattamento di tali patologie sull'intero territorio nazionale, garantendo il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, stabilendo percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali differenziati per adulti e ragazzi. Questo aspetto, ovvero della differenziazione tra adulti e ragazzi, è quello centrale poichè fondamentale per assicurare l'effettività di trattamenti specifici". "Il ddl prevede, inoltre, l'istituzione di un registro nazionale (all'Istituto superiore di Sanità) per il trattamento dei DCA (disturbi del comportamento alimentare), interventi di sostegno ad hoc per le famiglie dei soggetti affetti da tali malattie e campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, per rendere consapevoli le ragazze (che sono maggiormente coinvolte) ed i ragazzi delle complicanze gravi sullo stato di salute che possono derivare dai disturbi dell'alimentazione", precisa infine.