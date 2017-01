Europarlamento: Tajani ha sempre rappresentato al meglio Forza Italia, dice Rizzotti

"Il Parlamento europeo avrà in Antonio Tajani una guida autorevole, imparziale e competente" dichiara in un comunicato la senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti.



"Scelta migliore non avrebbe potuto fare. - prosegue la parlamentare - Il suo prestigioso incarico premia l'impegno e la coerenza di un uomo che non ha mai tradito i suoi ideali di convinto moderato e che ha sempre rappresentato al meglio Forza Italia e un'intera classe dirigente cresciuta al fianco del presidente Berlusconi."



Conclude: "Buon lavoro, Antonio, sono certa che svolgerai il tuo compito nel migliore dei modi e contribuirai a fare realmente dell'Assemblea di Strasburgo la casa di tutti gli europei."