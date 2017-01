Cyberbullismo: ddl per contrastare e prevenire, dice Rizzotti (Fi)

"Due ragazzi su cinque sono vittime di cyberbullismo, quattro su dieci hanno assistito in rete a comportamenti vessatori contro soggetti fragili e vulnerabili" illustra in un comunicato Maria Rizzotti, senatrice di Forza Italia.



"Bastano questi numeri per far comprendere la delicatezza di condotte spesso sottovalutate e in pericolosa espansione" prosegue la parlamentare.



"Il testo del Senato, più equilibrato e concreto rispetto a quello della Camera, a dimostrazione di quanto sia importante quel bicameralismo perfetto che si voleva abolire, si propone il non facile compito di contrastare il fenomeno e di tutelare la dignità del minore oggetto di atti di cyberbullismo" continua.



Commenta quindi: "Due obiettivi fondamentali che il testo intende raggiungere attraverso norme semplici, ma di grande impatto sociale. Norme che dovrebbero indurre le giovani vittime a denunciare e a uscire dall'incubo, ma che hanno anche lo scopo di agire in via preventiva."



"Intervenendo sul sistema familiare e scolastico - aggiunge dunque -, educando all'utilizzo corretto della rete e ai diritti e doveri connessi, e arrivando in caso di episodi concreti all'ammonimento da parte del questore, utile sostituto al rimprovero che la famiglia non è stata capace di fare."



Sottolinea infine: "Un lavoro a monte che è auspicabile si avvalga più dei servizi territoriali che non di quei tavoli ministeriali che lasciano il tempo che trovano."