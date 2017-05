De Bortoli: massoneria nella gestione di Banca Etruria. Boschi: è grillino

Ferruccio De Bortoli nel suo ultimo libro afferma che Maria Elena Boschi quando era ministro chiese all'Ad si Unicredit di acquisire Banca Etruria, aggiungendo anche di "sospetti sul ruolo della massoneria locale nella gestione dell'istituto". La Boschi replica tacciando De Bortoli per un grillino.

"L'allora ministra delle Riforme, nel 2015, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere". E' quanto scrive Ferruccio De Bortoli nel suo ultimo libro "Poteri forti (o quasi). Memorie di oltre quarant'anni di giornalismo" (edizione La Nave di Teseo), in uscita l'11 maggio.



Maria Elena Boschi ha sempre smentito di essersi interessata a Banca Etruria, di cui il padre era vicepresidente, e lo ribadisce ancora una volta su Facebook dichiarando: "La storia di Banca Etruria viene ciclicamente chiamata in ballo per alimentare polemiche. Vediamo di essere chiari: non ho mai chiesto all'ex AD di Unicredit, Ghizzoni, né ad altri, di acquistare Banca Etruria. Ho incontrato Ghizzoni come tante altre personalità del mondo economico e del lavoro ma non ho mai avanzato una richiesta di questo genere. Sfido chiunque e ovunque a dimostrare il contrario".



L'attuale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio quindi aggiunge: "E siccome sono stupita per questa ennesima campagna di fango, stavolta ho affidato la pratica ai legali per tutelare il mio nome e il mio onore. - concludendo - Chi è in difficoltà per le falsità di Palermo o per i rifiuti di Roma non può pensare che basti attaccare su Arezzo per risolvere i propri problemi".



Nel suo libro, Ferruccio De Bortoli torna anche a parlare di massoneria. Dopo aver sentito nel patto del Nazareno uno "stantio odore di massoneria", l'ex direttore del Corriere della Sera torna all'attacco. Già nel settembre del 2016 nel corso di una lezione a Cesenatico nella "Scuola di Politiche" fondata da Enrico Letta, De Bortoli aveva dichiarato che "su vicende bancarie, Etruria, Siena (MPS, ndr), si sente odore di massoneria".



Nel suo libro, come anticipa Huffingtonpost.it, De Bortoli aggiunge: "L'industriale delle scarpe Rossano Soldini mi ha raccontato di aver avuto molti sospetti sul ruolo della massoneria locale nella gestione dell'istituto (Banca Etruria, ndr). - domandando - Non sarebbe il caso di chiedersi se anche legami massonici o di altra natura non trasparente siano stati all'origine della concessione di troppi crediti facili e della distruzione di molti piccoli risparmi? A maggior ragione ora che alcuni istituti di credito vengono salvati con i soldi dei contribuenti?".



L'ex direttore del Corriere della Sera ricorda anche: "Alessandro Profumo, ex presidente del Monte dei Paschi, il 15 giugno 2016, durante la presentazione del libro di Fabio Innocenzi 'Sabbie mobili. Esiste un banchiere per bene?' (Codice, 2016) rispondendo a una domanda sul tracollo del Monte dei Paschi se ne uscì con questa frase: 'La colpa è tutta della massoneria'. Se ne parlò poco."